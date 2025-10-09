ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасяват "Къщата с ягодите" в София след години пе...

Защитата на Благомир Коцев поиска отново да бъде освободен от ареста

1500
Благомир Коцев в съда Снимка: Пламен Кодров

Защитата на кмета на Варна Благомир Коцев е внесла две искания за изменение на мярката му за неотклонение.

Едно до Софийски градски съд за незабавно ново заседание и едно до Софийска градска прокуратурата – в което се настоява тя сама да поиска освобождаването на Благо от ареста.

Това става ясно от публикация в неговия фейсбук профил, в който неговите близки съобщават информация.

Искането е подадено часове след като Софийският апелативен съд освободи от ареста общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, след 3-месечен престой в ареста.

Очаква се още тази вечер те да бъдат върнати във Варна, където ще бъдат под домашен арест.

При последното си заседани за мярката на варненския кмет на 23 септември, съдът реши той да остане в ареста.

Благомир Коцев в съда

