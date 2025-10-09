ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двойката каракали Шадоу и Калахари са новите звезди на софийския зоопарк (Снимки)

Животните пристигат от спасителен център. Снимка: Марио Александров/Зоопарк София

Тази година в Софийският зоопарк пристигнаха две нови звезди – двойката каракали Шадоу и Калахари. Красивите котки пристигат от Спасителен център на ААP/ Rescue center AAP (Animal Advocacy and Protection) в Нидерландия.

Преди време те са били конфискувани от полицията в Испания от собственици, които са ги отглеждали незаконно без документи за произход и разрешителни и са настанени в спасителния център. Софийският зоопарк е в партньорски отношения с Rescue center AAP, от където преди време получи и три блатни риса. След реконструкция и разширяване на загражденията в сектор Дребни хищници бяха създадени и подходящи условия за отглеждане на каракали и затова Шадоу и Калахари бяха настанени за постоянно в Софийския зоопарк.

В България отглеждането на диви животни от сем. Котки от частни лица е забранено от закона. Въпреки това и у нас и в други страни от Европейския съюз продължава незаконното отглеждане на каракали, сервали, блатни рисове, а даже и на големи котки. Тези животни не са домашни любимци и обикновено след конфискацията им се настаняват в спасителни центрове или зоопаркове, защото не могат да бъдат освободени в дивата природа, където няма да оцелеят.

