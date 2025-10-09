Родители на деца от Хуманитарната гимназия в Пловдив питат общината: Кога ще приключи ремонтът?

Писмото са подкрепили 251 души, искат среща с градската управа и възможност за двусменен режим преди края на строителните дейности

Родители на ученици от Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" и ОУ "Княз Александър I" в Пловдив, които се помещават в една и съща сграда, искат среща с градоначалника Костадин Димитров, заместника му с ресор "Образование" Владимир Темелков и кмета на район "Централен" Георги Стаменов, за да получат информация относно ремонтните дейности в дома на двете училища. Те са написали писмо до управниците, което ще бъде внесено в деловодството на общината на 13 октомври. Дотогава събират подписи онлайн, като вече имат подкрепата на 251 души.

Родителите пишат, че на среща на 24 април Темелков обещал ремонтът да приключи в рамките на 100 дни, което обаче не стана. В хода на работата в старата сграда изникнаха сериозни проблеми, което удължи срока за завършване на дейностите. По тази причина била посочена нова дата - месец ноември, но според родителите и тя няма да бъде спазена. "Не само това, но и по всичко личи, че в рамките на настоящата учебна година сградата няма да може да бъде завършена", пишат в писмото си те.

Тъй като ремонтът продължава, децата са преместени в други училища, което създава проблеми. Родителите посочват, че всички класове след начален курс са настанени на места, където има възможност за провеждане на учебния процес единствено в режим на втора смяна. На много от тях се наложило да прекратят извънкласните си занимания като тренировки по спорт и посещение на школи, тъй като нямало как да ги нагласят спрямо новата си програма. "Доста ученици и семейства избраха преместване в други учебни заведения, като включително можете да изискате от директорите на двете училища справка относно броя преместени ученици за учебната 2025/26", пишат родителите. Според тях децата се претоварват от това, че учебният ден приключва късно, което намаля качеството на процеса.

С писмото си те настояват да получат актуализирания график работа в сградата, възможни алтернативи за преминаване към двусменен режим и срок в който това може да стане, както и евентуално преместване на учениците, временно настанени в СУ "Никола Вапцаров", тъй като според тях средата там не е безопасна.

"Няма как да оставим децата си да учат втора смяна цяла учебна година, тъй като това ги поставя в неравностойно положение спрямо връстниците им. Това важи с особена сила за учениците, на които предстои завършване на етап от образованието - начален, основен, гимназиален, и кандидатстване", пишат родителите на децата от Хуманитарната гимназия и "Княз Александър I". И очакват представителите на градската управа да посочат удобни дата и място за среща в най-кратък срок.