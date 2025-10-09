ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Получаваме извънредна почивка след Нова година заради еврото

Теменужка Петкова показва българското евро в Брюксел СНИМКА: АВТОРЪТ

Извънредни почивни дни ще получат всички работещи българи заради въвеждането на еврото като национална валута. Това предложение е направила министърката на финансите Теменужка Петкова пред правителството. В момента предложението е качено за обществено обсъждане.

Извънредно и еднократно за неприсъствени дни се обявяват 31 декември 2025 година и 2 януари 2026 година, гласи предложението на Теменужка Петкова. Според Кодекса на труда почивен за Нова година е единствено 1 януари.

Целта на предложението е да могат финансовите системи в държавата да бъдат пренастроени към новата валута. Освен това хората по този начин ще усетят, че влизането в еврозоната е събитие с особено значение за страната.

