Хората идваха в приемния ми ден за този проблем, каза на брифинг на мястото в четвъртък кметът на община Шумен проф. Христо Христов

На 9 октомври започна реконструкцията на канализация с дължина 136 метра, финансирана по Инвестиционната програма за общински проекти

Общата стойност на обекта е 225 580 лв. с ДДС, като ще се ремонтира канализация на две улици -„Тича“ и Червена стена“, за да бъде отстранен стар проблем със събиране на вода в основата на сградите

За този обект - реконструкция на канализацията по ул. „Тича“ – трудно намерихме изпълнител. Хората от района идваха в приемния ми ден за този проблем. Три пъти сме пускали обществена поръчка и нямаше желаещи изпълнители. Обектът касае много шуменци. Сега вече има фирма, която спечели процедурата. Ремонтът касае голяма дълбочина – от 8 метра и е много труден за изпълнение. Това беше причината да не подават фирми документи за кандидатстване в търговете.

улица "Тича"

Това каза при започването на реконструкция на канализацията по ул. „Тича“ кметът на община Шумен проф. Христо Христов.

Той припомни, че в приемния му ден са идвали живеещи на тези улици и от засегнатите къщи, за да информират за проблема, който е от години. Общината включва проекта за изпълнение в Инвестиционната програма за общински проекти. Надявам се след ремонта този проблем за хората тук вече да го няма, добави кметът.

Директорът на дирекция „Устройство на територията“ Нора Чалъкова посочи, че реализацията на обекта и като проектиране, и като строителство е предизвикателство. Общата стойност на обекта е 225 580 лв. с ДДС, посочи тя и припомни, че при изпълнението на СМР на такива тежки обекти излизат непредвидени и неотложни дейности и може да се наложи изменение по време на проектирането или на СМР. Това би било предмет на допълнително финансиране, което е указано и в договора, каза още Чалъкова, като призова да не се правят спекулации, ако първоначалната сума бъде надвишена.

улица "Тича"

Тя посочи, че участъкът от ул. „Тича“, подлежащ на ремонт, е на трасе от ул. „Арменска“ до ул. „Червена стена“, където ще бъде изградена нова улична канализация с дължина 62 метра. Също така ще се изгражда и нов клон на уличната канализация и на ул. „Червена стена“ – в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Тича“ с дължина 74 метра. Ще се изградят и пет нови ревизионни шахти. Общата дължина на трасето е 136 метра, посочи още Чалъкова, като добави, че след приключване на СМР пътната настилка в района ще бъде възстановена по най-бързия начин.

При добри метеорологични условия и ако не изникнат допълнителни проблеми, изпълнението трябва да приключи до 31 октомври, добави тя и припомни, че проектът се финансира от Инвестиционната програма за общински проекти, финансирана по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г.

С изпълнението на проекта ще бъде решен стар проблем с изтичане на фекални води, дължащ се на терена и старата ревизионна шахта, увери Нора Чалъкова, като добави, че на мястото не е правен основен ремонт, в т.ч. и реконструкция и рехабилитация на подземната комуникация и на техническата инфраструктура, поради което на улицата са възниквали досегашните проблеми.

улица "Тича"

На журналистически въпрос тя отговори, че към момента на терена няма необходимия наклон за гравитачно оттичане на водата и това я задържа на определени места. С ремонта, който предстои, ще се преодолее този проблем и вече няма да има събиране на оттока в основите на сградите наоколо, поясни директорът на дирекцията пред гражданите. Тя допълни, че гаранцията за изпълнението на проекта е съгласно нормативната база.

Владимир Йорданов от фирмата изпълнител представи пред хората детайли по предстоящите строително-монтажни дейности и изрази надежда, че СМР ще приключат в указаните срокове до края на месец октомври, ако не възникнат усложнения. Надяваме се да решим този проблем на общината и гражданите и вече да не се събира тази локва тук, добави той.