Пуснаха под домашен арест обвиняем от нелегалната фабрика за цигари край село Момково

Районният съд в Свиленград определи мярка за неотклонение "Домашен арест" за обвиняем от нелегалната фабрика за цигари край село Момково, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Хасково. Хасковският бизнесмен Стойчо Захариев Иванов се е предал на органите на реда и правораздаването на шести октомври.

Според обвинението, той е съпричастен към незаконната дейност с акцизните тютюневи изделия без бандерол. Разположената на четири метра под земята в действаща кравеферма фабрика бе разкрита при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и на прокуратурата на 10 юли. В подземието беше намерена продукция от над сто милиона къса цигари за над 30 милиона лева.

Според държавното обвинение налице са свидетелски показания, че той е бил в помещението, под което е фабриката, а достъп до него са имали само свързани с незаконната дейност. Налични освен това са били доказателства, че е управлявал камион, от който са претоварени цигари в задържан в Генерал Тошево товарен автомобил. Магистратите изтъкват още, че в случая е налице изключителна тежест и обществена опасност на деянието, както и на самия деец, който е неколкократно осъждан. Обвиняемият се е укривал от разследващите, което е наложило да бъде обявен за общодържавно издирване, изтъква още съдът.

За решението си той обаче уважи медицинска експертиза, според която Захариев не може да остане в следствения арест заради здравословното си състояние. Определението може да бъде обжалвано или протестирано в Окръжния съд в Хасково.

По делото с потвърдени от Окръжния съд в Хасково мерки за неотклонение са още Димитър Перчемлиев - парична гаранция от 6000 лева, неговата снаха Росица Перчемлиева със същата сума, неговият син Николай Перчемлиев - 50 000 лева и пловдивчанинът Христо Мотов - 40 000 лева.