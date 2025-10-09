Царят събра любители на кучета в подкрепа на четириногите водачи на слепи

Симеон Сакскобургготски събра любители на кучета в алеите на двореца "Врана". Събитието с кауза бе наречено "Сърце на 4 лапи" бе в подкрепа на четириногите водачи на слепи, както и асистенти на хора в неравностойно положение.

Сред гостите на царя беше незрящият Виктор Асенов с прозвището "Несломимия", изкачи Черни връх 19 пъти за 46 часа, без да спи. Каузата му е училище за кучета водачи за незрящи. Той бе един от отличените в кампанията на "24 часа" "Достойните българи" тази година. Във "Врана" със своето корги дойде и известният професор по литература и министър на образованието и науката в правителството на Симеон Сакскобургготски Владимир Атанасов.