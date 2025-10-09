Бургаската прокуратура проверява строителството в Елените, може да се стигне до събаряне на хотели

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Актове ще се провъзгласяват за нищожни, ако се установи, че са издавани незаконно

Документи, които имат отношение към смъртта на четирите жертви на Елените, са иззети и вече приобщени към досъдебните производства, съобщиха от Апелативната прокуратура в Бургас.

Документи бяха иззети от община Несебър, ваканционно селище Елените, РИОСВ, РДНСК и Басейнова дирекция "Черноморски регион".

Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във ваканционното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки. Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействията на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат, коментират от обвинението.

Окръжната прокуратура в Бургас е разпоредила проверка на всички разрешителни

за строеж, издадени за обекти в Елените, относимостта им към спазване на нормите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация.

Ще бъде уточнено дали са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция. Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжната прокуратура поотделно заверени преписи, засягащи изменението на Подробния устройствен план (ПУП) в Елените, уточняват от прокуратурата. Проверката трябва да установи дали са налице нередности в издадените разрешителни за строеж и заповедите за изменение на ПУП, свързани със селището.

При установяване на незаконосъобразни индивидуални административни актове Окръжната прокуратура ще предприеме конкретни действия пред съда за прогласяването им за нищожни. Това означава, че може и да се стигне до събаряне на сгради, коментираха експерти. Именно незаконното строителство върху пресъхналата река на Елените се оказва причината за убийствената мощ на вълната по пътя към морето при потопа на 3 октомври.

Междувременно кметът на Несебър Николай Димитров свика среща на общинската комисия за определяне на състоянието на засегнатата от бедствието общинска и частна инфраструктура, за да се набележат неотложните мерки и действия по възстановяването им. Целта е

във възможно най-кратки срокове да се установи броят на засегнатите имоти

- общинска собственост, с необходимост от неотложни работи за трайно възстановяване, както и засегнатите жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях, разположени на територията на Свети Влас, неговите землища и Елените. За резултатите от работата на комисията след извършване на огледите ще бъдат изготвени протоколи, които ще послужат на Междуведомствената комисия на МС за определяне на средствата за възстановяване, обясниха от общината.

На срещата присъстваха представители на полицията, пожарната, електроразпределителното дружество EVN и ВиК-Несебър, с които общината се координира във възстановителните дейности.

В момента общественият ред се гарантира с 5 екипа на МВР на територията на Елените,

пропускателният режим също е в сила, като стриктно се записват влизащите и излизащите от селището, както и имуществото, което се изнася. През първите дни на потопа се появиха мародери и властите затегнаха контрола по влизането на затвореното до второ нареждане ваканционно селище.

Като част от мерките за безопасност в Елените все още няма ток. На места в най-засегнатите райони, които се разчистват, е спряна и водата.