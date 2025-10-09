Кметът на Несебър участва в среща на туристическия бранш и силите на реда и сигурността



Общински полицейски звена ще освобождават тротоарите от вендинг машини, ще се монтират камери за скорост

В Артиум център – Несебър по инициатива на ръководството на РУ – Несебър днес беше представен анализ на дейността на полицейските звена на територията на общината през изминалия летен сезон. Доклад по темата изнесе началникът на районното управление гл. инспектор Павел Колев.

На събитието присъстваха кметът на община Несебър Николай Димитров, директорът на ОД на МВР – Бургас ст. комисар Владимир Маринов, представители на туристическия бранш и на силите на реда.

В своето изказване директорът на ОД на МВР – Бургас, старши комисар Владимир Маринов, обобщи, че резултатите от работата на полицията, вече са видими – регистрира се значителен спад на престъпленията и чувствително повишаване на сигурността в курортната зона.

Срещата имаше за цел не само да представи сравнителен анализ на резултатите от дейността на полицията на територията на община Несебър изминалата година, но и да постави акцент върху нови теми, свързани с организацията на дейностите в курортния комплекс.

„Туризмът е основен отрасъл за региона на Несебър, който е и най-посещаваната дестинация по Българското Черноморие. Той създава значителен брой работни места и осигурява трудова заетост както за нашите жители, така и за сезонно заетите хора. Затова общината е активно ангажирана в подпомагане на дейността на полицията за гарантиране на сигурността на гражданите и гостите на своята територия". коментира кметът на Несебър Николай Димитров.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за въвеждане на вътрешен регламент, който да ограничи движението на индивидуални електрически превозни средства, за разширяване на паркинг зоните, както и за освобождаване на пешеходните пространства от търговска дейност и подобряване на реда в курортната зона.