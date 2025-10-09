Община Пловдив готви конкурс за превозвачи в градския транспорт в следващите 10 години

Договорите със сегашните фирми изтичат

Всичките 29 линии от градския транспорт на Пловдив ще се обслужват от частни превозвачи и в следващите 10 години. Това става ясно от предложението на кмета Костадин Димитров общинските съветници да му позволят да открие процедура по избор на транспортни фирми.

В документа той припомня, че заради системно неизпълнение на курсовете договорите с транспортните фирми, сключени през 2016-а, 2028-а и 2021 г. бяха предсрочно прекратени, а дейността беше възложена на коректни превозвачи. Договорите и с тях обаче изтичат и затова трябва да бъде обявена нова обществена поръчка. Костадин Димитров смята, че в нея трябва да бъде заложен срок от 10 години, но общинските съветници трябва да решат дали да го приемат.

Общинското дружество "Екобус", създадено с цел да пусне в експлоатация две нови линии, които да не са частни, на този етап няма реална дейност.