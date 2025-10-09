Бизнесменът Георги Самуилов купи за 2,5 млн. лева имота на Симеон Сакскобургготски в Баня (Обзор)

Къщата и дворът бяха сред първите, които наследниците на Борис Трети си върнаха

Симеон Втори и сестра му Мария Луиза не успяха с двореца в Кричим

Царската къща в карловското градче Баня отскоро е притежание на бизнесмена Георги Самуилов. Продажбата е станала преди 10-ина дни, а сделката е изповядана за 2,5 млн. лева, научи "24 часа".

Отчисления от продажбата са постъпили в община Карлово от 3-процентния данък

придобиване, потвърдиха от местната администрация. СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ

Още през юни "24 часа" написа, че имотът е обявен за продажба. И месеци по-късно Самуилов - един от големите играчи в бизнеса с петрол, го е закупил чрез една от фирмите си. Той притежава рафинерия в пловдивското село Белозем.

"Още не съм взел решение какво да правя с къщата в Баня. Това е частна инвестиция. От бизнес гледна точка има продажба, има и купувач. Може би тепърва ще мисля как да я развивам", коментира пред "24 часа" Георги Самуилов.

Царската вила в Баня е построена през 1929 г. от цар Борис III. Тя беше от първите царски имоти, които наследниците си върнаха през 2000 г., преди Симеон Сакскобургготски да стане премиер.

"Вече нищо не свързва царя с нашия град, а преди години беше адресно

регистриран тук

и идваше да гласува", коментира кметът Стамен Гешев. ГЕОРГИ САМУИЛОВ

Историята около имота е следната. Цар Борис III харесал лековитите минерални води при едно от гостуванията си на известната софийска фамилия Багарови. Те притежавали розоварна в Баня. Монархът страдал от ревматизъм и често отскачал в Хисаря.

Но след като пробвал минералните води на Баня, се почувствал добре и решил да си построи къща тук. Като монарх често пребивавал в имота заедно с царицата и децата им.

Къщата е двуетажна и разполага с голям парк. В приземния етаж е бил кабинетът на Борис III, там е и холът, обзаведен с камина, голяма маса, столове, библиотека, шкафове. До нея има и кухня. На втория етаж са разположени 4 спални. Цялото обзавеждане е запазено. Към къщата са построени помещения - кухня и стаи за прислугата.

По време на социализма имотът е поверен за стопанисване на ВМЗ-Сопот, където са посрещани високопоставени гости.

След реституцията Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза периодично се отбивали. В онези години доня Маргарита неведнъж е забелязвана да плува в басейна на спортния плаж.

"Мария Луиза също често идваше, но от доста време нито тя, нито брат са се появявали

Къщата не е в много добро състояние. Поизоставена е, никой не се грижеше за нея

в последните години", обясни пред "24 часа" кметът на градчето Стамен Гешев. Преди 2 г. във вилата дори бе влязъл крадец.

Мълвата за продадената царска къща се е разнесла в Баня. Дворецът “Кричим”, който Симеон не успя да си върне, сега е отворен за посещения с платен вход. СНИМКА: АВТОРЪТ

"Очевидно той затова си дойде в България - да си вземе имотите и след това да ги продава. Едва ли някой от децата му има намерение да се занимава с тях и да ги развива", обсъждат местни.

Симеон Сакскобургготски направи опити преди години да си върне и двореца "Кричим", който се намира в землището на Куртово Конаре. Имотът включва двуетажна ловна вила, постройки и огромен парк с екзотични видове, както и ловно стопанство. Но не успя да си го вземе.

Областният управител на Пловдив Тодор Петков по време на тройната коалиция отказа да го реституира и в последвалите съдебни дела той доказа, че имотът е собственост на Интендантството, а не на царската фамилия. Сега дворецът "Кричим" е отворен за посещения. Там е запазена дори посудата от царско време, има и много картини на прочути художници, сред които Константин Щъркелов.