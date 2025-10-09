ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Второ отлагане на делото за побоя над Слави Ангело...

Второ отлагане на делото за побоя над Слави Ангелов - след септемврийски отпуск на адвоката сега обвиняем е със световъртеж (Обзор)

Георги Асенов и Бисер Митрев (вдясно) СНИМКИ: ЮЛИАН САВЧЕВ

Само в рамките на месец делото за побоя над главния редактор на “168 часа” Слави Ангелов не успя да тръгне за втори път в Софийския апелативен съд.

В четъртък - 9 октомври, то беше отложено, защото един от тримата подсъдими получил нарушение на вестибуларния апарат, което пък довело до нарушение на движението. Никола Асенов се нуждаел от домашно лечение в периода 8-10 октомври. Брат му Георги Асенов и Бисер Митрев, които също са подсъдими, бяха в Съдебната палата. Делото трябваше да тръгне на 11 септември, но тогава адвокат Ина Лулчева, която защитава близнаците Георги и Никола Асенови, изпрати искане за отсрочване, защото е в отпуск.

Следващото заседание, на което ще бъде направен опит делото да тръгне, е на 27 ноември.

През януари тази година тримата подсъдими получиха по 5 г. затвор за побоя над Слави Ангелов. Делото продължи на първа инстанция точто 4 г. Жестокото нападение над журналиста стана на 17 март 2020 г. малко преди 21 часа близо до кооперацията, в която живее. Боят бе с железни тръби, юмруци и ритници.

