Съдът: Защо не са разпитани хора, които се споменават в СРС-та и са наясно с корупцията във Варна (Обзор)

Магистратите пуснаха под домашен арест двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев

Разследването нямало ясна схема, а бившият зам.-кмет Диан Иванов във вторите си показания вече не говорил за партийна касичка и изключил себе си от подкупите

Критика за начина, по който се води разследването срещу варненския кмет Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев и бизнесмена, Ивайло Маринов получи прокуратурата от Софийския апелативен съд.

Това стана на делото, на което Николай Стефанов и Йордан Кателиев поискаха по-лека мярка за неотклонение. Те заедно с Коцев бяха задържани на 8 юли. Варненският кмет все още е в ареста, а Ивайло Маринов почти от самото начало е с подписка.

Според съдия Вера Чочкова, която беше докладчик по мярката за неотклонение на Стефанов и Кателиев, правило впечатление, че “разследването няма ясна схема”. Събрани били доказателства за

корупционни схеми при инвестиции за ремонт на тротоари,

тенис кортове и други дейности. В разговори, записани със специални разузнавателни средства, се споменавали много имена на хора, но разследващите въобще не си направили труда да ги намерят и разпитат.

Разследването срещу Коцев и общинарите се води от Комисията за противодействие на корупцията, а се наблюдава от Софийската градска прокуратура. Причината е, че в обвинението се споменава, че в групата “има и лице с имунитет депутат”. В съдебните зали се подхвърля името на лидера на “Продължаваме промяната” Асен Василев. Самият той е депозирал на 1 октомври молба да бъде разпитан, но това още не се е случило.

“Извън показанията на Пламенка Димитрова (основния свидетел)

не се събират други доказателства за лице с имунитет”,

посочиха съдиите. Те обаче цитираха практиката на ВКС, че такова лице може да остане неустановено и до края на разследването, но не е порок.

Пламенка Димитрова е собственичка на варненската фирма за обществено хранене “Залива 47-СП”. Тя твърди, че е била рекетирана заради поръчка за 1,5 млн. лева. Фирмата на Димитрова не била избрана за изпълнител на поръчката и обжалвала пред Комисията за защита на конкуренцията и ВАС, но загубила. После Пламенка подала сигнала срещу Коцев. Според обвинението кметът и общинарите поискали първо 10, а след това 15 процента от стойността на поръчката за доставка на храни за нуждите на социалните услуги към варненската община, които се равняват на над 225 хил. лева. В замяна на процента те обещали влияние при решението за изпълнител на поръчката.

Апелативните съдии коментираха и показанията на другия важен свидетел - бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов. Той е разпитван два пъти. Първия през юли, но почти веднага с пост във фейсбук се отказа от показанията си, защото били дадени под натиск. След това на няколко пъти искаше да бъде разпитан повторно, но от Комисията за противодействие на корупцията не го викаха. Все пак прокуратурата го разпитала повторно в началото на октомври. За разлика от първия път, когато твърдял, че във Варна е създадена престъпна схема, за да се осигуряват средства за “партийната касичка”, при втория разпит вече отричал за нея.

“При внимателен прочит на показанията му става ясно, че той не отрича корупционните практики, а само се дистанцира от тях”, обявиха съдиите. Те добавиха, че не е отпаднало обоснованото предположение за съпричастност на общинарите Николай Стефанов и Йордан Кателиев към престъплението, за което са обвинени. От разговори, записани със СРС, ставало ясно, че Кателиев бил

посредник между кмета Благомир Коцев и различни хора за корупционните практики

Също така упражнявал и влияние върху служители на общината. Николай Стефанов пък се занимавал да придвижва нерегламентирани преписки.

Според съдиите обаче няма опасност двамата да извършат престъпление, ако са с мярка домашен арест.

Изненадващо прокурорът Асен Христов също предложи домашен арест. Това пък даде повод на съда да посочи в определението си, че прокуратурата е можела и сама да измени мерките им за неотклонение, след като не настоява за постоянно задържане.

Решението за домашния арест беше посрещното с аплодисменти от публиката в залата, сред която бяха бившият лидер на “Продължаваме промяната” Кирил Петков и депутатът Михал Камбарев.