Мариника Чернева съгласна да оглави ВАС за 6 месеца (Обзор)

Тя е ръководила отделението, което гледа дела за обществени поръчки, концесии и избори

Заместник-председателят на Върховния административен съд и ръководител на Първа колегия Мариника Чернева е дала съгласие да бъде изпълняващ функциите шеф на съда в следващите 6 месеца. То вече е изпратено на ВСС и предстои да бъде гласувано от кадровия орган. Във вторник мнозинството в Съдийската колегия реши да попита по реда на старшинството съдиите във ВАС дали искат да заемат временно длъжността на председател, като се започне от двамата заместник-председатели - Мариника Чернева, която е най-старша. След нея е другият зам.-шеф Любомир Гайдов.

За разлика от Прокурорската колегия мнозинството в Съдийската е на мение, че 6-месечният мандат на Георги Чолаков като временен шеф е изтекъл още на 21 юли. Техните колеги от Прокурорската пък застъпват виждането, че 6-месечният мандат на Борислав Сарафов не е изтекъл, защото законовият текст не се отнасял до него, тъй като бил в ситуация на заварено положение.

Мариника Чернева е завършила право в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1988 г. От декември 1991 г. е съдия. Първо в Софийския районен, а после в Софийския градски съд. Във ВАС е от 2005 г. Тя е била и.ф. ръководител на Четвърто отделение на ВАС, което разглежда дела за обществени поръчки, концесии, търгове, избори за народни представители, за президент и вицепрезидент и др.

От май 2018 г. е заместник-председател на ВАС и ръководител на Първа колегия. Тя се състои от четири отделения, които разглеждат дела, свързани с данъчното облагане, събирането на митни сборове, казуси, свързани с държавната, общинската собственост, местното самоуправление и местната администрация, бежанците, производства по заповеди на областни управители, публични държавни вземания, обществени поръчки, търгове, концесии и избори.

