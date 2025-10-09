Някой пробва натиск за влияние в земеделието с искане на оставки (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Точно преди идването на еврокомисаря Кристоф Хансен 2 организации настояха министър Георги Тахов да си ходи, но 30 други го подкрепят

Истински залп от декларации “за” и “против” оставка на аграрния министър Георги Тахов и екипа му беше изстрелян в четвъртък - часове преди първото официално посещение у нас на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен.

Неговата визита явно катализира трупаното напрежение в стотиците браншови организации в агросектора. И се използва за преразпределение на влияние и натиск. В четвъртък се появи декларация от една от най-големите браншови организации - Националната асоциация на зърнопроизводителите, че се готвят национални протести.

Организацията сваляла доверието си

от политическия кабинет на МЗХ и иска оставките на Тахов, заместника му Иван Капитанов и зам.-шефката на фонд “Земеделие” Петя Славчева заради неизпълнени ангажименти.

Малко след това декларация с искането на оставка освен на агроминистъра и на шефа на Българската агенция по безопасност на храните Светлозар Патарински изпрати Националната асоциация на овцевъдите и козевъдите.

Очевидно двете декларации са координирани, защото шефовете на двете организации - Илия Проданов и Симеон Караколев, са заедно в ръководството на Българската аграрна камара.

Овцевъдите искат незабавна ваксинация на овцете заради шарката по дребните преживни животни. Против са обаче млекопреработвателите и собственици на големи овцеферми, защото

може ще доведе до забрана за износ на българско овче сирене

Затова и отговорът на Тахов беше, че решението да има или не ваксинация ще бъде политическо, след среща с депутатите.

В подкрепа на Тахов обаче се обявиха представителите на 30 земеделски организации, сред които са Асоциацията на земеделските производители с шеф Венцислав Върбанов, съюза на говедовъдите и асоциацията на млекопреработвателите в България, начело с Димитър Зоров, Българския фермерски съюз, Обединени български животновъди и други.

В декларацията им се поставя въпросът каква е причината другите две организации да искат оставката на Тахов - дали е реакция на реална криза, каквато няма, или влизане на браншова организация в партийната траектория?

И се допълва, че прозират политически амбиции,

преследване на лични цели, а не работа за бранша.

Част от организациите, които подкрепят Тахов, стягат протест пред Дома на Европа в София, където ще бъде срещата на еврокомисаря с бранша.

Тази изкуствено създадена драма цели да насочи вниманието в друга посока, вместо посещението на еврокомисаря Хансен да се използва за защита на интересите на българските земеделци и за изравняване на субсидиите със западните фермери, коментират експерти в земеделието.

А искания за оставки, формулирани от проблеми, известни от поне 10 години, създават съмнения за опит за пренареждане на влияния в сектора чрез институционален натиск.

