По-дълги празници заради еврото - 31.XII. и 2.I. ще са почивни (Обзор)

Посрещаме 2026 г. с пет неработни дни, чак на 5 януари ще ви чакат в офиса

Ваканцията по Коледа и Нова година ще е по-дълга през този сезон заради приемането на еврото. Министерският съвет се готви да приеме решение, с което да обяви 31 декември и 2 януари за неработни, за да се довърши техническата пренастройка на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансовия сектор, а и за “да се отбележи значимостта на събитието за страната”.

Така първата седмица от новата година ще бъде неработна. 1 януари е четвъртък, така че след Нова година българите ще отидат на работа чак на пети януари, понеделник. “Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото”, гласят мотивите.

Работни дни да се обявяват за неприсъствени около важни дати за държавата не е прецедент. По повод влизането ни в Европейския съюз 2 януари 2007 г. беше обявен за официален празник. По-дълга почивка имаше при влизането ни в новото хилядолетие - от 31 декември до 3 януари. Тогава от правителството обясниха, че причината е, че някои от празничните дни се падат през уикенда - 25 декември и 1 януари са се падали в събота. Неофициално обаче се предполагаше, че причината е била т.нар. проблем 2000 - притесненията на целия свят, че с влизането в новото хилядолетие компютрите няма да се пренастроят правилно и може да се върнат в 1900 г. например. Тогава в нощта срещу 31 декември цяла нощ заседава команден център по компютърния проблем, а във всички телекоми се караха извънредни дежурства.

