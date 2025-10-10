Какви са възможните решения за отпадъците на столицата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в 4 района засега няма проблем - договорите за почистване изтичат през 2027 г.

Две седмици има Васил Терзиев, за да представи план за справяне с кризата с боклука. 7 са критичните зони, като договорите със сегашните почистващи фирми - без “Люлин” и “Красно село”, изтичат в края на тази и в началото на 2026 г. “Красна поляна” се чисти от “Софекострой”.

Договорите за почистването на 4 от районите - “Триадица”, “Младост”, “Витоша” и “Овча купел”, изтичат през 2027 г.

Какви са възможните решения пред Столичната община:

- Първа зона - “Средец”, “Лозенец” и “Студентски”: единствен кандидат остана “Зауба” ЕАД, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.

Прогноза на общината - 68 млн. лева, получена оферта за 243 млн. лв.

Решението: прекратяване на поръчката и обявяване на нова процедура за срок до 30 месеца.

- Втора зона - “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци”: единствен кандидат остана “БКС Чистота”.

Прогноза на общината - 71,8 млн., оферта - 75,8 млн. лв.

Решението: офертата се проверява за грешки поради голямо разминаване с ценовото предложение на кандидата за друга зона. Ако няма пропуски, е възможно общината да сключи договор или да прекрати процедурата за тази зона и да обяви нова за срок до 30 месеца.

- Трета зона - “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”: нито един кандидат не стигна до отваряне на ценова оферта.

Решението: обявяване на нова процедура. По неофициална информация вариантът е пряко договаряне за срок от 5 години.

- Четвърта зона - “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”: единствен останал кандидат - турската “Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ”.

Прогноза на общината - 59,9 млн. лева, подадена оферта за 45,7 млн. лв.

Решението: сключване на договор за почистването за 5 г.

- Пета зона - “Банкя”, “Връбница” и “Нови Искър”: единствен останал кандидат - “БКС Чистота”.

Прогноза на общината - 47,9 млн. лв., подадена оферта за 113,2 млн. лв.

Решението: прекратяване на процедурата и обявяване на нова поръчка за срок 30 месеца.

- Шеста зона - “Люлин” и “Красно село”: единствен останал кандидат - консорциум “Почистване Триадица”.

Прогноза на общината около - 70 млн. лв., подадена оферта за почти 189 млн. лв.

Решението: прекратяване на процедурата и нова за 30 месеца.

- Седма зона - “Възраждане”, “Оборище” и “Триадица”: единствен останал кандидат - консорциум “Почистване Триадица”.

Прогноза на общината - 43,2 млн. лв., подадена оферта за 175,4 млн. лв.

Решението: прекратяване на процедурата и възлагане на дейностите по почистване на общинското дружество “Софекострой”. До 19 октомври в двата района е обявена кризисна ситуация за сметоизвозването. То се извършва от Столичното предприятие за третиране на отпадъци. След тази дата чистенето там ще продължи да се извършва от общината до провеждането на ин хаус процедура, с която дейностите ще се възложат на “Софекострой”. Възможният срок е 30 месеца. До края на седмицата общината ще обяви решението за мегапоръчката.