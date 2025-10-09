За ИТН личният живот изведнъж стана приоритет - журналист може да бъде подслушван или да лежи 6 г. (Обзор)

Ударът ще е и по всеки, който пуска данни за друг без негово съгласие, дори в социалните мрежи

Управляващите и "Възраждане" го подкрепиха

Публикуването или разпространението в интернет или в медиите на всякаква информация за лични, семейни, интимни или здравни отношения на друго лице без разрешение да се наказва със строги финансови глоби и дори затвор.

Това предлагат 9-има депутати от “Има такъв народ”. Сред тях е и шефът на групата и главен сценарист Тошко Йорданов. Първият подпис е на Александър Рашев.

Хората на Слави Трифонов искат за нарушаване на личния живот да се лежи в затвора от 1 до 6 г. и глоба от 2000 до 5000 лв. Това ще засегне всеки, който разпространява подобна информация чрез “медии и други средства за масова информация”, т.е. и в социалните мрежи. За лични детайли в особено тежък случай или при настъпили тежки последици ще се лежи от 2 до 6 години зад решетките, а глобата е от 3 до 8 хил. лв.

Предвижда се и употреба на специални разузнавателни средства в разследването на това престъпление.

От ИТН настояват, че правото на личен живот включва както физически, така и социални аспекти от живота и идентичността на хората, за което е “допустимо ограничение на упражняването им от страна на държавата”.

Измененията са заложени в Наказателния кодекс (НК) и бяха вкарани в парламента във вторник, а само 48 часа по-късно бяха скоростно одобрени от правната комисия с 14 гласа “за”, 4 “против” и един въздържал се. За разглеждането им дори пленарното заседание бе прекъснато, а комисията - изтеглена по-рано. В кулоарите депутати твърдяха, че най-вероятно още тази седмица текстовете ще минат на първо четене и в пленарната зала.

И в момента обаче съществува възможност за дела срещу медия или лице, които разпространяват лъжлива или опозоряваща информация за личния живот на някого.

ИТН дори бяха осъдени от Лена

Бориславова от ПП заради “Песен за Лена”. Само допреди месеци хората на Слави твърдяха, че дори да има “оправдано очакване” за невмешателство в личната сфера, когато става въпрос за обществен интерес, той ще има приоритет пред правото на личен живот.

Зам.-шефката на НС и доцент по право Николета Кузманова настоя, че искат да предпазят личния живот на всеки, а не само на лицата, заемащи публични длъжности. Като проблем тя посочи и публикуването на епикриза за заболяване, което даден човек не желае да споделя публично.

Кузманова реагира остро на критиките на опозицията, че текстовете са противоконституционни. “Разграничаваме ясно, че правото на чест и достойнство е самостоятелно, а това на личен живот е друго. Действащата ни уредба в НК е относно засягането на честа и достойнството, а сега предлагаме защита на правото на личен живот”, каза тя.

Идеята на ИТН бе защитена и от правосъдното министерство, чийто представител обясни пред депутатите, че няма припокриване със сегашните разпоредби.

В комисия представителите на управляващата тройна коалиция бяха подкрепени от ДПС-НН и “Възраждане”. Хората на Костадин Костадинов твърдят, че така ще се преборят с жълтите медии и компроматите. Преди второ четене обаче те искат още наказания - например след прокурорско решение

“да се свалят” сайтове, които публикуват лична информация

без съгласие, а за разпространителите им да има имуществена санкция.

Това е правен абсурд, реагира Атанас Атанасов от ДСБ. “Да, България” също са против текстовете и ги определят като цензура и заплаха над журналистите. “За мен това е противоконституционно и лично бих се ангажирал с писането на мотивите и жалбата срещу този текст”, заяви юристът от ПП Петър Кьосев.

Бранимир Балачев от ГЕРБ също се разграничи от мнозинството и се обяви срещу промените. Той настоя, че през Закона на личните данни и сега може да се търси защита. “Правите това престъпление да не е по частен ред, а с досъдебно производство и ще задръстим и без това задръстената полиция и разследващи органи”, предупреди Балачев.

Партията МЕЧ има теза какво е провокирало промените. “Слави Трифонов се е ядосал, че излязоха снимки на негова народна представителка гола”, заподозря депутатът от тази политическа сила Павел Расташки пред “24 часа”, който е адвокат.