Затворници доброволци опразват кофи, Васил Терзиев до 14 дни ще вади София от “миризливата” (поредна) криза

Градоначалникът отказа засега помощ от държавата

Правосъдният министър Георги Георгиев, който е и бивш председател на СОС, ще е “свръзката” с изпълнителната власт

14 дни има Васил Терзиев, за да реши кризата с боклука в българската столица. Кметът сам си постави срок и обяви, че има свой план как ще стане това.

Мащабна криза с боклука в София няма да има, тъй като държавата и съседни градове са готови да помогнат. Кабинетът - да отпусне техника, а кметове - да пратят камиони и екипи, които да чистят и да дезинфекцират. На четвъртия ден, откакто събирането на отпадъци в “Люлин” и “Красно село” спря, Росен Желязков проведе среща с кмета на София Васил Терзиев и управниците на двата района Георги Тодоров и Цвета Николаева.

Премиерът предложи помощ и техника за чистенето, а правосъдният министър Георги Георгиев, който има опита като председател на Общинския съвет в София, ще е координаторът и “свръзката” между централната и столичната власт.

До препълнените кофи се стигна, след като кметът Терзиев отказа да сключи договор с новия кандидат за почистването на районите, в които живеят 300 хиляди столичани, заради поисканата двойна цена. Старият чистач там бе фирма на Румен Гайтански-Вълка, а

кандидатът с двойната оферта е консорциум с участие на фирма, свързвана медийно с Христофорос Аманатидис-Таки.

В четвъртък Терзиев отказа засега помощ от правителството.

Ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегнатата ръка на правителството. За момента се справяме с текущата ситуация. Уверих г-н Желязков, че със съвместни усилия на общината и доброволци в рамките на следващата седмица вече се очаква да има нормализация. Това обаче далеч не е трайно решение. Търсим такова максимално бързо по различните позиции от обществената поръчка, да има движение и яснота как ще се случва сметоизвозването в града. При нужда се съгласихме, че бихме се обърнали за помощ, никой от нас не иска да упорства и да се политизира излишно, обясни кметът след срещата.

Георги Георгиев вече изпрати затворници на лек режим да помогнат в “Красно село”. Очаква се идната седмица затворници да чистят и в “Люлин”.

Премиерът Желязков уточни, че и държавата да се намеси, то ще е само до излизане от настоящата ситуация, не дългосрочно, както и че

срещата не е била с цел да се търсят виновници,

а да се намери изход. Затворници на лек режим чистиха район “Красно село” в четвъртък сутринта. Снимка: Юлиян Савчев

Терзиев споделил на премиера и бъдещите си планове за чистенето. Представил и исканията си към правителството и парламента, за да няма кризи с боклука в града, а да се работи за повече рециклиране и преработка на отпадък.

Столичният общински съвет пък отпусна 9 млн. лева кредит

на общинското дружество “Софекострой”, за да купи специализирана техника за чистене на повече райони. Дружеството вече изготвя списък, но директорът му Даниел Йорданов предупреди, че набавянето на техника ще отнеме време. Сериозен бил проблемът и откъде ще дойдат работниците. Фирмите с приключили договори не освобождавали автоматично екипите и този процес можело да отнеме 3-4 месеца.

На “Московска” 33 всеки има виждане за излизане от ситуацията. Независимата

Ваня Григорова призова СОС да “помогне на кмета срещу мафията”

и призова за прекратяване на обществената поръчка за чистенето на двата района, където разминаването в цените е най-драстично.

По данни на министър Георгиев няколко кметове са готови да помогнат на София, с камиони и екипи да чистят и дезинфекцират. Това са съседните общини Кюстендил, Враца, Костинброд, Монтана, Самоков и Брезник.

Два камиона от Ботевград вече чистят в София, в четвъртък пристигнаха и два от Елин Пелин и един от Панагюрище, а в петък се чака и от Благоевград. Доброволческата организация Гората.бг също ще предостави два камиона.

Общо за нормален процес на работа за двата района “Красно село” и “Люлин” са необходими 11 камиона, а до четвъртък бяха осигурени 10.

Пред общинарите кметът обяснил, че до 2 седмици ще представи плана си за действие. Според него до средата на новата седмица ситуацията може да се нормализира. И зам.-кметът по екология Надежда Бобчева вижда до 14 дни решение. Тя и шефът на завода за боклук Николай Савов бяха привикани на разпит в прокуратурата в четвъртък, но по стар казус.

Бойко Борисов от два дни предлага помощ на София от кметовете на ГЕРБ. В сряда той покани Васил Терзиев в Народното събрание и дори даде идея бързо да се промени законът за обществените поръчки, така че без процедура да му се отпуснат 100-200 млн. лева и да купи камиони за чистене. Заради това поведение на лидера на ГЕРБ обаче

Делян Пеевски се скара на Борисов, че бил като баща на ПП-ДБ и “все ги спасява”

В четвъртък кметът на София благодари задочно на Борисов за “подадената ръка”.

Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци. Ние имаме нужда от стабилна основа. Получих покана и от премиера. Винаги съм готов за диалог, когато той е в полза на града и основан на реални действия, а не на поредния популистки жест.

Терзиев бе категоричен, че “София има нужда не от извънредни акции - това го могат и доброволците от кварталите, а от стабилна, предвидима и професионална държавна политика за управление на отпадъците”. Той посочи и какво точно очаква от държавата в дългосрочен план: криминализиране на незаконното депониране, въвеждане на депозитна система и либерализиране системата за събиране на отпадъци от опаковки така, че общините да се организират и да получават събраните такси. Затрупани контейнери имаше дори пред “Пирогов”. Снимка: Георги Палейков

Не сложили таван за милионите - можело никой да не се яви?

Защо в мегапоръчката за сметопочистването на София за следващите 5 г. няма таван, а само прогнозни цени?

Този въпрос задават не само “враговете” на Васил Терзиев в Столичния общински съвет.

До тази година при предишните кметове винаги за тези милиони е имало таван, за да излязат сметките.

Според зам.-кмета по екология Надежда Бобчева обаче поставянето на таван щяло да ограничи конкуренцията и било възможно да не се яви нито един кандидат. Районите в столицата пък били различни - по един начин се чистели квартали с широки булеварди, а по съвсем друг - тесните централни уличи.