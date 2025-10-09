ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ИТН личният живот изведнъж стана приоритет - жу...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21469196 www.24chasa.bg

Мъж от Асеновградско заплаши да запали съселяни, нарече ги "помаци"

Ваня Драганова

[email protected]

1680
Районният съд в Асеновград.

След 3 дни в ареста призна вината си

Общ работник, живеещ в асеновградското село Конуш, заплаши с убийство двама местни жители с категоричност, която ги изплашила. Това се е случило преди броени дни - на 5 октомври т. г. Мъжът крещял по свой съселянин: "Ще те запаля!", а на друг извикал: „Ще ви убия всичките помаци!" Бил задържан и след 3 дни в ареста признал вината и сключил споразумение с прокуратурата, одобрено вече от Районния съд в Асеновград.   

Договореното наказание е 6 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. До момента проявилият агресия мъж не е осъждан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Районният съд в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)