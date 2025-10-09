Мъж от Асеновградско заплаши да запали съселяни, нарече ги "помаци"

След 3 дни в ареста призна вината си

Общ работник, живеещ в асеновградското село Конуш, заплаши с убийство двама местни жители с категоричност, която ги изплашила. Това се е случило преди броени дни - на 5 октомври т. г. Мъжът крещял по свой съселянин: "Ще те запаля!", а на друг извикал: „Ще ви убия всичките помаци!" Бил задържан и след 3 дни в ареста признал вината и сключил споразумение с прокуратурата, одобрено вече от Районния съд в Асеновград.

Договореното наказание е 6 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. До момента проявилият агресия мъж не е осъждан.