76-годишна самотна жена загина при пожар в Добричко

2072
Пожар Снимка: pixabay

Общо 35 пожара са потушени в страната за денонощие, един човек е загинал и един е пострадал, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) - МВР на сайта на ведомството.

Звената на „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 126 сигнала за произшествия, съобщава БТА.

Жена на 76 години, самотно живееща и трудноподвижна, е загинала при пожар в къща в с. Свобода, област Добрич. Мъж на 91 години е бил обгазен при пожар в апартамент в Търговище.  

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, без нанесени материални щети са 20 пожара, извършени са 88 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са три. 

Пожар Снимка: pixabay

