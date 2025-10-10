Васил Терзиев: Ще подпишем с турска фирма за извозването на боклука в "Люлин" и "Красно село"

Изхвърляйте в цветните контейнери, те са на друга фирма и цената на отпадъците ще падне, призова кметът на София

100% от боклука в София ще бъде почистен до другата събота

Има всички индикации, че ще подпишем с турска фирма за извозването на боклука, обяви кметът на София Васил Терзиев по Нова тв. По думите му кризата с боклука в кварталите "Люлин" и "Красно село" ще бъде решена до седмица, като до другата събота той очаква, че 100% от отпадъците ще бъдат извозвани.

Терзиев обясни, че турската фирма има желание да поеме почистването именно в тези два квартала, като цената не е по-висока от плащаното сега.

5-6 камиона влизат още днес в кварталите, до два дни те ще станат 10, каза кметът. В момента изнасят 60-70% от боклука.

"Няма нужда от помощ от държавата", каза Терзиев и обясни, че липсва само един камион от нужните, но ще бъде намерен. "Стремим се да върнем нещата така, както гражданите са свикнали", каза Терзиев.

Той обясни, че няма никаква обосновка от джоба на гражданите да излизат по 420 лв. за тон боклук, колкото са били поискани от фирмата за почистване. По думите му общината има контрол върху това какво да е техническото задание в договора за изпълнение на услугата, с каква техника и как да се почиства, какви са глобите, какъв е договорът, който предпазва интересите на общината и гражданите. "Наша работа е да имаме конкурентна процедура", каза кметът. Това, върхе което общината няма контрол, е как някой се е разбрал да се картелират помежду си. Виждало се по офертите, които били с еднакви граматически грешки и запетайки, още повече че документите били публични. Общината нямала контрол върху това как някой ще се картелира, как ще се ползват похвати от 90-те години, като се палят камиони, и как някои ще разберат, че са участвали в търга дори без да отворят ценовата си оферта.

Оказва се, че в търга нарочно няма пределна цена за извършваната услуга, тъй като било по-лесно обжалваемо. В момента една от почистващите фирми извършвала дейността си за 144 лв. с ДДС за тон боклук.

Терзиев коментира и обвинението, че общината се бави с търговете, но обясни как причината е, че институциите се бавят със сроковете. Даде пример с агенцията за обществени поръчки, където процедурата се била забавила с 3 месеца, при условие, че срокът е 2 седмици.

На среща с премиера Росен Желязков кметът обяснил и за отнетия лиценз на една от фирмите кандидати за почистване. По думите му не е ясно защо е отнет, по-скоро заради пропуски на МОСВ, заради които тази фирма не е била допусната изобщо.

По думите на Терзиев той знаел, че същевременно са били запалени 4 нови камиона на турската фирма, изгорели като факли. Тя е кандидатствала да чисти в София.

Терзиев призова хората да изхвърлят в цветните контейнери, които са за разделни боклуци. "Колкото повече изхвърляме в тях, толкова по-малко ще плащаме за боклука", обясни той. Вече е прието общинско решение да бъдат поставени повече от цветните контейнери. Фирмите, които ги обслужват, са различни от тези, които извозват сивите. Там криза няма. "Затова да си разделим отпадъка и да го изхвърляме. Важно е не само днес, а и дългосрочно", каза кметът.

Същевременно и цената на боклука ще намалее. В противен случай се очаква тя да нарасне от 2 до 5 пъти, ако тонажът на боклука в сивите контейнери не бъде намален.

По тази причина от общината искат промяна в закона за управление на отпадъците, за да може общината да бъде оператор и да получава таксите за смет.

До две седмици ще има ясен отговор какво се случва и с другите договори за почистване, които изтичат до края на годината в 18 района.

Терзиев категорично отрече, че гледа в друга политическа посока. "Искам да бъда добър кмет, не знам как по-ясно да го кажа", заяви той. Обясни, че има достатъчно градски проблеми, които трябва да бъдат решени, и се надява другите институции поне да не пречат.