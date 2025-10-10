Пращат в затвора шофьор, хванат повторно да кара след употреба на наркотици

За повторно управление на лек автомобил след употреба на наркотични вещества и възпрепятстване на полицейска проверка, подсъдим е осъден на ефективно наказание. Присъдата е на Районния съд в Казанлък, който наложи едно общо наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, при строг режим, на 31-годишния Н. А. Подсъдимият е осъден да заплати и глоба в размер на 1000 лева, както и е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години, съобщиха от съда.

Съдът осъди мъжа да заплати в полза на държавата стойността на лекия автомобил, послужил за извършване на престъплението, на което деецът не е собственик, в размер на 9250 лева

Районният съд в Казанлък призна Н. А. за виновен в това, че на 04.06.2024 г. в същия град е управлявал лек автомобил, след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство дрегер „Дръг Тест 5000", като деянието е извършено повторно. Съдът го призна за виновен и за това, че на същата дата и място противозаконно е пречил на органи на властта – полицейски служители в сектор „Охранителна полиция" към РУ - Казанлък, да изпълнят задълженията си по служба, като избягал от полицейските служители, с цел да осуети извършването на проверка спрямо него, което наложило да бъде преследван от тях.

По първоначално повдигнатото спрямо Н. А. обвинение в частта - че е крещял да го оставят, защото имал нож и щял да наръга полицейските служители, спрял да бяга и извадил ножа, което наложило използването на физическа сила да бъде избит от ръката му, продължил да оказва съпротива, което наложило поставянето на белезници на ръцете му, съдът го призна за невинен и го оправда.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.