220 полицейски служители ще охраняват местните избори в Пазарджик в неделя

На 12 октомври 2025г. /неделя/ предстои провеждането на частични избори за общински съветници в Община Пазарджик. 220 служители на МВР са ангажирани с охраната на изборния процес, недопускане на нарушения на обществения ред и проверка на постъпили сигнали. Това съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

Създадени са мобилни екипи за реагиране на сигнали за нарушения или престъпления, които са съотносими към работата на органите на полицията. Проведени са работни срещи с представители на общинската избирателна комисия, с Районната и Окръжната прокуратура в областния град. Униформени полицейски служители ще охраняват доставянето на изборните материали и машините за гласуване, тяхното транспортиране до изборните секции, както и охраната на местата за гласуване в деня на изборите.

По време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от секцията, няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, въоръжени лица и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на полицията могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Дежурни гишета в сектор «Български документи за самоличност» при Областната дирекция на МВР в Пазарджик ще функционират на 11 октомври /събота/ от 08.30ч. до 17.30ч. и на 12 октомври /неделя/ от 08.30ч. до 19.30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.