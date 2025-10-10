Деница Сачева: В този си вид затворът за клевета няма да мине през пленарната зала

В ГЕРБ никога не сме позволили журналистиката да бъде определяна като престъпление. Текстовете , предвиждащи затвор за разгласяването на лична информация в медиите, трябва да бъдат преработени, но това не отменя изискването за граници за етиката - отнася се не само за медиите. В този си вид проектозаконът няма да мине в пленарна зала. Но за момента защитите на личното пространство не са достатъчни. Не отричаме, че има такъв проблем. Това заяви по Би Ти Ви зам.-шефката на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева.

Кой може да е виновен за поредната криза в София, ако не може да си върши работата и да осигури на хората вода, парно и да няма боклук по улиците? Ако това е един и същ човек, който да е виновен, ако не кметът, каза Сачева по повод проблема с отпадъците в столицата.

Тя подчерта, че Терзиев е пуснал поръчка до Агенцията за обществени поръчки на 26 март, а договорът е изтичал на 10 април. Очевидно не е направено необходимото, трябвало е да се действа поне 6 месеца по-рано.

Кметът ми прилича на човек, който още се лута между пиара и действителността, каза Сачева. Според нея Терзиев не се е постарал дори да сложи една тениска и дънки и да помогне на доброволците в чистенето на отпадъците. Той не отговори на подадената ръка, а ако се страхува от подвижни пясъци, да не претендира, че може да ходи по вода, заяви Сачева.

По повод случая със запалените камиони за боклук на турска фирма Сачева отговори, че не е работа на политиците да коментират криминални разследвания.

"За политиката - трябва да е ясно, че абсолютни мнозинства вече трудно ще има. Ние понасяме щети, защото непрекъснато търсим баланс в управлението", категорична бе Сачева.

Като политици сме задължени да защитим националния интерес в случая с продажбата на "Лукойл". За коментарите на Асен Василев - той може да каже много за "Лукойл", както и обратното, коментира зам.-шефът на ПГ.