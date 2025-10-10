Александър Кашъмов: 6 г. затвор за журналисти не е имало като наказание дори в НРБ

"Основният проблем е, че се опитва да се създаде нов престъпен състав в Наказателния кодекс (НК), чрез който да се защитава т.нар. личен живот. Самите депутати са написали, че не е много ясно какво означава личен живот." Това заяви адвокат Александър Кашъмов от програмата "Достъп до информация" по Нова тв по повод внесения законопроект на ИТН, който предвижда затвор за разпространение на лична информация в медиите. Пак според този законопроект журналистите може да бъдат следени, а мейлите им - проверявани.

По думите на Кашъмов наказание от 6 години затвор за журналист не е съществувало дори по времето на Народна република България.

Наказателният кодекс, създаден през 1968 г., се ползва и сега. В него никога не се е предвиждало такова строго наказание, което е против конституцията и против правото на ЕС, който иска точно обратното - да има законодателни промени, които да гарантират да няма "дела шамари".

Той даде пример с брата на депутатката Росица Кирова, уличен от журналисти от сайта "Бърд", че е пътувал в чужбина в странен паралел с Таки. Затова сега водел гражданско дело срещу журналистите. В бъдеще може би няма да може дори да се пита за това, каза Кашъмов.

Адвокатът обясни, че при клеветата става въпрос за публикуване на невярна информация. Сега народните представители се опитват да превърнат в престъпление разпространяването на вярна информация.

Според Европейския съд по правата на човека е много трудно и трябва да се преценява случай по случай навлизането в личното пространство и какво представлява. За политици и държавни служители на високи позиции защитата на личното пространство е много по-малка. Това го има и в три решения на Конституционния съд. Тогава ресторантът например, в който вечеря такъв човек, става публично пространство.