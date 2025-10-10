Мнозинството вкара извънредно в зала избора на шефове на спецслужбите

Веднага след това обаче депутатският брой падна и кворумът се провали

Две нови точки вкара в дневния ред на депутатите управляващото мнозинство. С тях ще се официализира решението на депутатите да оставят на Народното събрание избора на шефове на ДАР и ДАТО. След като миналата седмица набързо отнеха на президента възможността да подписва указа за шеф на ДАНС, сега те ще направят това и за останалите две спецслужби.

Второто четене на двата законопроекта за това мина спешно във вътрешната комисия вчера. Тя дори бе изтеглена по-рано, а за нея и за правната комисия бе прекъснато пленарното заседание.

Днес депутатите започнаха работа със 7 минути закъснение, а след това едва закрепиха кворума за старта на деня. Буквално минути след като новите точки влязоха в дневния ред, но присъстващите депутати рязко паднаха и кворумът се провали.

Петър Петров от "Възраждане" се ядоса на извънредното включване и разкритикува председателката на парламента Наталия Киселова, която се позова на извънреден председателски съвет и шефа на вътрешната комисия в НС (Маноил Манев от ГЕРБ - б.р.) Той подчерта, че шеф на комисия не може да направи такова нещо и подобна процедура в правилника няма. "Наредено ви е г-жо председател, да го внесете вие, но такава извънредност в тези точки няма. Това мнозинство, което не може да събере кворум, трябваше му глас от ПП-ДБ, АПС и "Величие", това мнозинство ще избира ръководство на ДАР с по-малко от това мнозинство", гневен бе той. И се ядоса, че няколко седмици се работи така - вкарват се точки, извънредно влизат в комисия и след това пак извънредно се гласуват. С това сте новатор в тази практика и със съжаление така ще бъдете запомени, обърна се той към Киселова.

А Божидар Божанов от ДБ поиска включването на камерите на БНТ, за да "видят гражданите как още 2 служби се предават на Пеевски", както и проверка кворума.

Само 109 депутати бяха останали в зала и кворума падна, а Киселова обяви 15 мин почивка. Този път и депутатите от ИТН липсваха при проверката.