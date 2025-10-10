Жени в болница след хранителна добавка за отслабване

Опасна добавка за отслабване се продава само онлайн и след приемането й три жени са влезли в болница, показа репортаж на Нова тв.

Добавката е "СлиМакс", има билков състав и кофеин, но върху опаковката няма никакво разяснение на български. Това е първата сигнална лампа според репортерката Татяна Йорданова, заснела трите пострадали жени.

По думите й онлайн имало само положителни коментари за добавката, но не се знае дали те са реални. Същевременно всички коментари за получени тежки алергични реакции с огромни червени петна по тялото, за влизане в болница и тежко сгъстяване на кръвта бивали изтривани.

Цената на добавката е 120 лв. за един месец, но много хора не стигали до пълната употреба, защото още на 3-ия - 5-ия ден им се налагало да влязат в болница.

Червени огромни петна по цялото тяло, докторът каза, че не дава гаранция за живота ми, в гърлото ми също имаше обрив - това разказаха пострадалите жени.

Три жени от 3 краища на страната са влезли в различни болници по спешност. Единственото общо между тях е, че са пили добавка, за да свалят килограми без тренировка.