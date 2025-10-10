ДСБ: Чалгата влезе в политиката, а вече и в наказателното право

Не обичам цветущите изрази, но след като чалгата влезе в политиката, сега влиза и в наказателното право.

Така лидерът на ДСБ Атанас Атанасов коментира приетите от правната комисия вчера предложения от ИТН за строги наказания при публикуване на лична информация без разрешение. Текстовете предвиждат затвор и глоба до 6 хил. лв. Това е пълен абсурд - да въвеждаш такова тежко наказание, добави депутатът в парламентарните кулоари.

"Това предложение противоречи на конституцията, противоречи на много международни актове. Пълен абсурд - чалга в наказателното право. Ще направим всичко възможно това да отпадне в пленарна зала. Това е опит за репресия срещу свободните хора, свободния изказ", настоя Атанасов.

Той попита и какво значи личен живот. Да попитам - ако министър-председателят Росен Желязков се снима с жена си пред хотела с водопада, това личен живот ли е, вметна лидерът на ДСБ.

Йордан Иванов пък отбеляза, че хората на Слави Трифонов също са правели шоу с подобна информация. "Бойко Борисов и Лили Иванова най-малкото щяха да пуснат сигнали срещу тях. Ще вдигнем шум до небесата и до международните институции, за да може тези промени в Наказателния кодекс да не минат", закани се той.

Вчера депутатите от мнозинството подкрепиха в комисия текста, един от представителите на ГЕРБ обаче Бранимир Балачев го разкритикува остро и отказа да гласува "за". "Възраждане" и ДПС- НН също подкрепиха измененията. Освен изказването на Наталия Кузманова от ИТН друг от партията не коментира текстовете вчера, ГЕРБ и БСП запазиха мълчание. Днес Деница Сачева обаче заяви в тв предаване, че текстовете няма да минат в зала.

Предвид спешното включване на промените в НК в дневния ред на правната комисия вчера, имаше очаквания днес законопроектът да мине и в пленарна зала. Това обаче не се случи - засега извънредно влязоха само назначенията на шефове в спецслужбите.