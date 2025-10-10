Николай Денков за закона на ИТН: Ако го приемат, тяхното място ще е в съда

Единственото, което го няма в този закон е Белене да бъде възобновен - едно време за вицове се влизаше в затвора, добави Стою Стоев

Ако бъде приет този закон, им предлагам да си дойдат с раираните фланелки, защото тяхното място ще бъде в затвора.

Такава е реакцията на акад. Николай Денков от ПП във връзка със законовите изменения на ИТН, според които затвор грози всеки, който публикува лична информация за друг без разрешение. Най-парадоксалното е, че това го предлагат тези хора, които са направили кариера както в шоубизнеса, така и в политиката, разпространявайки точно такава информация, отбеляза бившият премиер.

Изявлението му дойде малко след извънредния председателски съвет, на който по думите му ИТН обяснили "колко хубав закон са внесли вчера за обсъждане в Народното събрание".

"Този закон предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до шест години. И за журналисти, и за обикновен гражданин. Ако има конфликт на интереси някъде и в комисията участва кума, кумата, снахата и т.н., ако някой разпространи тази истина, означава, че той може да влезе в затвора. В образованието - ако на някой депутат сина влезе в престижна гимназия след изпитна в седми клас, само че без да си изкара оценката, и тази информация излезе наяве, който каже истината, може да влезе в затвора до шест години. За това говорим. Никъде не пише за клевета!", гневен бе Денков.

Юристът Стою Стоев добави, че законът предвижда всеки един гражданин да може да бъде подслушван. И добави, че има голямо мнозинство това да бъде прието, макар че вече се чували гласове да дадат назад. Единственото, което го няма в този закон е Белене да бъде възобновен - едно време за вицове се влизаше в затвора, добави той.