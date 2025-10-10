ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Официално: Президентът няма да подписва шефските н...

В нощна акция свалиха туристки до хижа "Вихрен"

3064
Хижа "Вихрен".

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо, духа слаб до умерен вятър, а на места превалява дъжд. Снежната покривка е около 20 сантиметра, казаха още от ПСС за БТА.

За изминалото денонощие е имало три инцидента на Рила, Пирин и Витоша. На заслон „Черни връх“ на Витоша спасителите от база „Алеко“ на ПСС са оказали помощ на жена с навехнат глезен. В района на връх Харамията в Рила екипите на ПСС -Дупница са оказали помощ на чуждестранен гражданин. В района на връх Опрено в Пирин две израелски гражданки са потърсили помощ във високата част на планината. В нощна акция на ПСС-Банско туристките са свалени до хижа „Вихрен“.

Хижа "Вихрен".

