Полицаи прибраха кон, разхождал се опасно по пътя за Банско

Тони Маскръчка

Полицаи прибраха кон, разхождал се по пътя за Банско. СНИМКИ/ Фейсбук Диана Русинова

Полицаи прибраха кон, разхождал се опасно в тъмната част на денонощието, около 22 ч. по пътя за Банско и Разлог. За случая съобщи пътният експерт Диана Русинова. В четвъртък вечерта тя пътувала към Разлог и на прохода Предел около отбивката за хижа "Предел" видяла свободно разхождащ се по платното за движение кон. Спряла и се обадила на тел. 112. Слязла от колата си и започнала да подава сигнали с фенерче, за да предупреждава идващите от Симитли към Разлог за опасността. "В тъмното, макар и с жилетка, бях в огромен риск, защото хората рядко се съобразяват и преценяват правилно ситуацията. Честно казано не зная как не ме блъснаха. Никой от минаващите и не спря да ми помогне да преместим животното. Друг е въпросът как този кон се е озовал на пътя и се разхожда свободно", пише в профила си във фейсбук Русинова. Признава, че замалко и тя самата щяла да удари животното, защото след излизане от крива (завой) конят препречил половината лента. Спасило я това, че карала бавно и имала хубави фарове. 

По-късно Русинова допълва информацията, че служители на РУ Разлог и РПС Разлог са установили животното и го прибрали.
"Благодаря на хората, които реагираха и помогнаха в крайна сметка никой не пострада никой, нито животното, нито участниците в движението. Благодаря за реакцията, никой не пострада, този път", казва пътният експерт.

