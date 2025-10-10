Търновец е в болница, сби се с пловдивчанин за няколко ябълки

Двама мъже се биха във Велико Търново заради ябълки. Вчера около обяд съдействие в полицията е потърсил местен жител. Той обяснил, че в района на автогара Запад в областния град двама мъже са се скарали и разпрата е прераснала в сбиване, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Пристигналият на адреса полицейски екип е установил участниците в разпрата – 65-годишен от В. Търново и 43-годишен от Пловдив. В хода на извършената проверка е изяснено, че скандалът е възникнал заради бране на ябълки от дърво, което се намирало в зелените площи. По-възрастният мъж е настанен за лечение в очното отделение на великотърновската болница. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.