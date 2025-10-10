ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Газът на "Газов хъб Балкан" е 61 лв. на мегаватчас...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21470804 www.24chasa.bg

Търновец е в болница, сби се с пловдивчанин за няколко ябълки

Дима Максимова

[email protected]

1656

Двама мъже се биха във Велико Търново заради ябълки. Вчера около обяд съдействие в полицията е потърсил местен жител. Той обяснил, че в района на автогара Запад в областния град двама мъже са се скарали и разпрата е прераснала в сбиване, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Пристигналият на адреса полицейски екип е установил участниците в разпрата – 65-годишен от В. Търново и 43-годишен от Пловдив. В хода на извършената проверка е изяснено, че скандалът е възникнал заради бране на ябълки от дърво, което се намирало в зелените площи. По-възрастният мъж е настанен за лечение в очното отделение на великотърновската болница. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)