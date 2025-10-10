Бойко Борисов: Говорих със Слави Трифонов, изтеглят си закона

Подкрепи искането на ПП-ДБ за отстраняване на Антон Славчев, готов е за закриването на антикорупционната комисия

След като вчера правната комисия в парламента засили към пленарна зала законопроекта на ИТН, според който затвор грози всеки, публикувал лична информация за друг без разрешение, днес проектът е замразен. А председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви в парламентарните кулоари, че се е разбрал с лидера на ИТН Слави Трифонов те да изтеглят законопроекта си. Борисов го обяви малко след като депутатите така или иначе отново промениха дневния си ред и вкараха допълнителни точки, но въпреки бързането вчера, измененията на ИТН в Наказателния кодекс не бяха сред тях.

Говорих със Слави Трифонов сутринта, той каза, че ще го изтеглят. Има текстове, които и той, и ние не ги приемаме, заяви Борисов. И обясни, че научил за проекта тази сутрин, след което лично се обадил на Трифонов. Огромно му благодаря, че разбра проблема веднага, добави лидерът на ГЕРБ. Не, отговори той кратко на въпрос дали ситуацията може да създаде напрежение между коалиционните партньори. Борисов оправда депутатите си, които гласуваха "за" с това, че "вероятно не са го прочели както трябва". Сега обаче го били прочели.

На въпрос как се съгласуват кои текстове да влязат в комисия и пленарна зала той каза: "Работата е много интензивна, по важни теми се събират. Тази тема (законът на ИТН - б.р.) толкова бързо стана, че сутринта вникнах в нея. Защо така бързо... Слави Трифонов благодаря, че ми вдигна".

Борисов отбеляза, че има неща, които наистина би могло да се поправят.

Относно новината, че ПП-ДБ вече са събрали подписи за отстраняването на Антон Славчев като председател на антикорупционната комисия, Борисов каза: Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанас Атанасов каквото каза - за закриване на комисията. Подкрепяме с две ръце (отстраняването на Славчев - б.р.)

Той обаче няма да уважи искането на ПП-ДБ да пише опровержение в "Уолстрийт джърнал". "Кои са тия ПП-ДБ, тия дето си продадоха централите? Управляваха и всички глупости ги започнаха тогава", ядоса се той.

На въпрос за повишаването на заплатите на медиците Борисов подчерта, че тази година българските граждани са получили близо над 7 млрд. по фишове, сметки и заплати.

