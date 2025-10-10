ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ събират подписи за свалянето на Антон Славчев

Павлета Давидова

[email protected]

АСЕН ВАСИЛЕВ Снимка: Архив

С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателят ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията.

Това обяви в парламентарните кулоари лидерът на ПП Асен Василев, съпровождан от коалиционните си партньори от ДБС и "Да, България". Той обяви, че ще оставят в мраморната зала на НС подписката.

"Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде такава, каквото е според плана за възстановяване", настоя той.

След като сутринта кворумът в НС падна, Василев вметна, че причината ИТН да не се регистрират е, защото "не им се включи законът, който да пази голите им снимки". Има много сериозни търкания в управляващата коалиция и те са видими вече за всички граждани, отбеляза депутатът.   

"Ако комисията работи както трябва би свършила добра работа би водила разследване и би била неутрална. Хора като Антон Славчев видимо подслушва свидетели и ги заплашва - ще се възползва от тези СРС, коментира Божидар Божанов от "Да, България".     

АСЕН ВАСИЛЕВ

