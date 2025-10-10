Обвиниха 22-годишен, задържан с 16 мигранти в тунел "Люлин"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 22-годишен мъж, подпомогнал чужденци да преминат в страната в нарушение на закона и си послужил с регистрационен номер на автомобил с прекратена регистрация.

На 08.10.2025 г. около 19,50 ч. в тунел „Люлин" в гр. София, обвиняемият Г.В. противозаконно е подпомогнал, като е превозвал 16 чужденци, да преминават в страната в нарушение на закона. Деянието е извършено чрез използване на товарен автомобил „Форд Транзит" по начин, опасен за живота на лицата, тъй като са превозвани в товарния отсек на буса. Г.В. си е послужил с табела с регистрационен номер, издадена за друго моторно превозно средство, което е лек автомобил с прекратена регистрация.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Предвид възможността да извърши престъпление Г.В. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.