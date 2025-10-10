ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Газът на "Газов хъб Балкан" е 61 лв. на мегаватчас...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21470900 www.24chasa.bg

Обвиниха 22-годишен, задържан с 16 мигранти в тунел "Люлин"

2132
Мъжът с незаконните мигранти беше задържан на 8 октомври СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 22-годишен мъж, подпомогнал чужденци да преминат в страната в нарушение на закона и си послужил с регистрационен номер на автомобил с прекратена регистрация.

На 08.10.2025 г. около 19,50 ч. в тунел „Люлин" в гр. София, обвиняемият Г.В. противозаконно е подпомогнал, като е превозвал 16 чужденци, да преминават в страната в нарушение на закона. Деянието е извършено чрез използване на товарен автомобил „Форд Транзит" по начин, опасен за живота на лицата, тъй като са превозвани в товарния отсек на буса. Г.В. си е послужил с табела с регистрационен номер, издадена за друго моторно превозно средство, което е лек автомобил с прекратена регистрация.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Предвид възможността да извърши престъпление Г.В. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Мъжът с незаконните мигранти беше задържан на 8 октомври СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)