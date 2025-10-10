ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Газът на "Газов хъб Балкан" е 61 лв. на мегаватчас...

С военни почести изпращат граничния полицай Стефан Иванов, загинал на "Елените"

Тони Щилиянова

[email protected]

Загиналият боцман Стефан Иванов / долу вдясно/ с колеги и шефа на Гранична полиция Антон Златанов. Снимка: фейсбук/Антон Златанов

В 12 ч. днес ще бъде изпратен до последния му земен път боцман Стефан Иванов от Гранична полиция. Той загина по време на спасителна мисия след смъртоносния потоп, който заля "Елените" на 3 октомври.

Погребението на Иванов ще бъде от 12 ч. в ритуалния обреден дом на Гробищния парк в Бургас.

"Ще изпратим по вечния му път боцман Стефан Иванов с почести и церемония", написа във фейсбук директорът на ГД "Гранична полиция" гл. комисар Антон Златанов.

Очаква се на погребението да присъстват десетки колеги и приятели на боцмана, сред които от военноморските и въздушните сили.

Загиналият 57-годишен полицай бе една от четирите жертви на потопа. Водната стихия взе живота на багериста Цанко Ивано, 65-годишния работник Шабан Назиф от Руен и рускиня, собственик на една от вилите в комплекса. По разследването на тяхната смърт работи прокуратурата. Проверяват се и разрешителните за строеж на хотели и вили на "Елените".

