Свлачището на язовирната стена в Николово не се увеличава

Кметът Пенчо Милков посети тази сутрин Николово и Мартен, за да инспектира на място резултата от денонощните мерки за справяне със ситуацията след продължителните валежи. В Николово поставените вчера маркери за наблюдение показват, че няма увеличение на свлачището на стената на язовира. Данните от пиезометрите констатират, че влагата в стената намалява — както от страната на язовира, така и от страната на селото, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

„Това е добър знак и означава, че и рискът за хората намалява. През нощта екипите на пожарната работиха непрекъснато — изпомпваха значителни количества вода с хидропомпени агрегати, а ние продължаваме да следим и ситуацията в Мартен", заяви Милков. Той обясни, че язовирът се наблюдава редовно от инженер, който изготвя месечни доклади, а системата за измерване на влагата е инсталирана от години. Според експерти причина за свличането на земната маса са обилните валежи през последните дни – в Русе са паднали около 190 литра на кв. м, което е довело до активиране на свлачищния процес.

От предвидените за евакуация около 1000 души от Николово, 60 са подписали декларации за отказ, а всички останали са напуснали домовете си своевременно. Осигурена беше организация за транспорт и места за настаняване, но повечето хора избраха да отседнат при свои близки.

Каналът, който преминава през Николово и Мартен, за да отведе водата в Дунав, се проверява с дрон отново на различни точки. По протежението му е разположена техника за почистването и разширяването му.

Днес ще бъде сформирана комисия от инженери, която ще даде официално становище за състоянието на съоръжението. Община Русе призовава всички граждани да спазват разпорежданията, които ще бъдат отправени към тях след заседанието на комисията.