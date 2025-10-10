Официално: Президентът няма да подписва шефските назначения в разузнаването и подслушването

Атанас Атанасов от ДСБ заяви готовност да се подпише по конституционна жалба срещу текстовете, независимо от кого идва тя

Президентът официално загуби правото си да подписва указ за назначаването на председатели на ДАР и ДАТО само седмица след като мнозинството направи това и за шефа на ДАНС. Ръководителите на спецслужбите ще се избират по предложения на Министерския съвет и с обикновено мнозинство в парламента реши Народното събрание. Освен това има увеличение и на заместник-председателите - вече ще са по трима.

Второто четене на двата законопроекта мина спешно във вътрешната комисия вчера. Тя дори бе изтеглена по-рано, а за нея и за правната комисия бе прекъснато пленарното заседание. А днес те спешно извънредно бяха вкарани в дневния ред на НС, с което председателката на НС отново вбеси "Възраждане".

Основните изказващи се бяха същите, които и по първо четене и промените свързани с ДАНС. Този път обаче скандалите се насочиха по темата кой кого ще подслушва и по чие нареждане - защото част от функциите на агенциите са свързани със СРС и разузнаване.

Бойко Рашков от ПП попита малко ли пъти България е съдена за противозаконно ограничаване на човешките права със СРС. "Забравихте ли, че през 2007 г. ЕСПЧ ни осъди за това. Има още няколко решения по същата материя. Създавате предпоставки за политическо ограничаване на човешки права, които са гарантирани в конституцията. В този контекст явно тези, които изготвиха проекта и който набързо го разгледаха не в комисията, която трябва, пропуснаха да го обсъдят и не дадоха възможност на опозицията. Не може да се внася политически елемент в секретни способи за използване на СРС и да има политическо лице, което да ги назначава! Връщате държавата преди 89-та г., защото ви е удобно", гневен бе той.

Ръководителят на комисията, която по принцип не е компетентна да го води по правилник (Маноил Манев е шеф на вътрешната комисия в НС, която бе водеща - б.р.), обърна се той към репликиращия го от място депутат и дори го нарече "неук човек, на когото няма да кажа името". "За да обслужите интересите на кой - на вашия лидер и на друг. Не се знае кой е вашият лидер, продължи Рашков. Тази легислатура е политическа слугиня на двама човека, добави депутатът от ПП.

Любен Дилов от ГЕРБ се пошегува, че досегът му със СРС е доста тривиален - четял българска поезия по телефона за тези, които го подслушват. След това обаче защити законопроекта, който давал яснота кой носи отговорност за назначенията в тези служби.

Бойко Рашков напомни, че и "бащата на демокрацията" президентът Жельо Желев също имал дрязги с изпълнителната власт, независимо дали коалиционната или само от СДС. "Това не е пречило и никой не е оспорвал правото му да назначава хора на висши длъжности. Като балансьор и днешният президент има същата функция и значения. Поради факта, че някой доведе странни хора с автобуси пред парламента и неговата реч се изрази само в "ууу" и "ще влезем в президентството", на тази база искате да отнемете на президента възможността да назначава, тъй като това не ви хареса. След като вие ще назначавате кой да подслушва, включително и в условията на неотложност, когато съд не се произнася. Тръгнали сте да газите закона и ще си приемете с "овча активност" по законотворческия процес", заяви Рашков.

А Маноил Манев реши да му отговори, но не като право на лично обяснение, а уж като процедура срещу водещата заседанието Наталия Киселова. Според него Рашков се появявал на трибуната "всеки път като му се разтресе мястото някъде". Нямал и право да определя кой е образован или не. "Забравихте ли кой е Бойко Рашков - разпитваше онези хора, които бяха казали че на площада пред НС се е казало "да дойдат танковете". В 43-то НС този човек дойде на трибуната без да е член на парламента и каза, че се подслушват десетки народни представители и журналисти, което се оказа лъжа. Всеки път като арестуваше хора и им пишеше предупредителни протоколи да не се занимават с политическа агитация - от тогава не трябва да му обръщаме внимание. Г-н Рашков, на който благосклонно позволявате да се държи истерично е същият, който празнуваше с други хора арести на политически лидери", заяви Манев.

Атанас Атанасов от ДСБ повтори тезата си, че с промените ще се узурпира репресивната власт в държавата. Ако има жалба до КС независимо кой е инициатор, аз ще се подпиша като професионалист и специалист с 30 и нещо годишна практика, заяви той, макар от ДБ до скоро да бяха категорични, че няма да подкрепят нищо, идващо от "руското влакче" "Възраждане".

Божидар Божанов от "Да, България" заяви , че е против промените, защото с тях Пеевски получава службата, която отговаря за подслушването, а с него "много хора в изпълнителната и съдебната власт, и в тази зала са държани от Пеевски".