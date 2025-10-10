Паметникът „Създатели на българската държава“ и театърът в Шумен светят в зелено за Деня на донорството

Паметникът „Създатели на българската държава“ и сградата на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен ще бъдат осветени в зелено в подкрепа на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи на 11 октомври, съобщиха от пресцентъра на общината.

Така Шумен се включва в подкрепа на кампанията, организирана от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към Министерството на здравеопазването.

Инициативата насочва общественото внимание към каузата за донорство, припомня БТА.

По данни на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, цитирани от пресцентъра на Община Шумен, един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани. Донор може да бъде всеки човек в състояние на медицински установена мозъчна смърт, при което няма медицински контраиндикации като тежки инфекциозни и онкологични заболявания. Органна трансплантация се извършва при невъзможни за лечение болести. Tя има характер на животоспасяващо лечение в случаи на сърдечно, белодробно и чернодробно заместване или промяна на качеството на живот и лечение при бъбречно заместване.

Осветявайки в зелено сградата на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ и паметника „Създатели на българската държава“, Шумен изразява своята признателност към донорите и техните близки, които със своето решение даряват най-ценното – възможността за живот, подчертаха от пресцентъра на местната администрация и припомниха, че на 11 май 2025 г., на празника на Шумен, един от гражданите, които вдигнаха флага по време на церемонията, бе Огнян Ганчев – първият човек в света, покорил връх Монблан с трансплантирано сърце.

В цялата страна в периода от 11 до 17 октомври ще се проведат различни събития за повишаване на осведомеността за същността и значението на органното донорство, както и за запознаване на гражданите с ролята на медицинските специалисти, ангажирани с процеса на донорството и трансплантациите. От 5 ноември 2019 г. Министерството на здравеопазването провежда Националната кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“. По данни на Министерството, от началото на 2025 г. в България са реализирани 13 трансплантации от 7 донорски ситуации. От 28 държави членки на Европейския съюз България заема двадесет и осмо място по брой трансплантирани хора на милион население. Към 9 септември 2025 г. 869 български граждани се нуждаят от трансплантация и живеят с надеждата да водят нормален живот и да имат свободата да се придвижват сами, допълниха от пресцентъра на Община Шумен.

На 11 май т.г. тържествено бяха издигнати знамената на България, на Европейския съюз и на Шумен пред сградата на общинската администрация в града. Националният флаг бе издигнат от Жанет Радева – ученичка в V клас, която победи в Националната олимпиада „Знам и мога“ през 2024 г., заедно с Гергана Грозева – учителката ѝ от Начално училище „Илия Рашков Блъсков“. Знамето на Европейския съюз бе издигнато от Огнян Ганчев, който е първият човек в света, покорил връх Монблан с трансплантирано сърце и е пет пъти европейски шампион по плуване. Знамето на Шумен бе издигнато от изпълнителя на химна на Шумен Асен Масларски. Шумен се включи и през 2024 т. в отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.