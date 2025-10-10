На втория ден: Протестът в УМБАЛ "Пловдив" спихна, 50–ина излязоха да бранят стария шеф (Снимки)

Новият директор д–р Йовко Червенков няма опит, той ще полага само подписи, а други ще управляват втората по големина болница, изтъкват недоволните

Да, д–р Динчо Генев стопи дълговете и закупи апаратура, но допусна изтичане на лекари, казват неутрални медици

Наполовина по–малко лекари, сестри и санитари излязоха днес на втория пореден протест пред УМБАЛ "Пловдив" да бранят досегашния шеф д–р Динчо Генев. Те наброяваха около 50–ина души.

Както съобщихме, след проведен конкурс за поста е избран 38–годишният ортопед д–р Йовко Червенков, който е работил в Пазарджик. Той е племенник на депутата от ГЕРБ и бивш шеф на болницата в Асеновград д–р Иван Червенков.

"Как този млад колега с толкова малко опит ще управлява втората по големина болница в Пловдив с 900 души персонал", попита д-р Трендафила Тошева, завеждащ отделението по рехабилитация. Други изразяват съмнения за нередности в проведения конкурс за избора на д–р Йовко Червенков. Дни наред той мълчи не отговаря на обажданията, за да чуем неговата позиция. Д–р Йовко Червенков е на 38 години, работил е в болницата в Пазарджик, баща му завежда АГ–то в Асеновград, а майка му ръководи болничната аптека на УМБАЛ "Свети Георги". Той е племенник на депутата доктор Иван Червенков. Снимка: ФБ

"Заставаме зад доктор Генев", каза д-р Рашкова, която работи в болницата от 25 години. Някои се заканиха денонощно да протестират.

"Д–р Генев ликвидира всички задължения на болницата. Заплатите се изплащат редовно, дори по-рано от обичайното. При него имаме добри възнаграждения и бонуси", обясняват подкрепящите го.

Медици, които бяха на работните си места, коментираха, че не всички лекари и служители на болницата застават зад протеста. "Негодуват 50 – 100 души, а болницата наброява 900", посочиха те. Някои не крият, че подкрепят новоизбрания директор. "Той е млад, ерудиран, човечен, с добро отношение към хората и професионалист. Ще даде нова визия на болницата. Протестират тези, без да го познават. Не искат да се доверят на младите лекари. Да, заплатите са повишени, но с малко. Например сестринските скочиха от от 1500 на 1650", посочиха хора от "другата страна". "Как този млад колега с толкова малко опит ще управлява втората по големина болница в Пловдив с 900 души персонал", попита д-р Трендафила Тошева. Снимка: Мая Вакрилова

Има и неутрални, които обясняват, че Динчо Генев е накупил много апаратура за болницата, но като управленец е загубил част от лекарите. Много изтъкнати специалисти са напуснали лечебното заведение.

"Явно приоритетите му са били други. Да, стопанисваше добре здравното заведение. Факт е, че лечебницата няма никакви задължения за разлика от друга голяма болница в Пловдив", посочват те.

По думите им новоизбраният директор д–р Йовко Червенков е избран след намеса на високопоставени хора в здравните среди.

Притесненията на част от персонала са, че новият директор е поставен, за да полага подписи, а други да управляват лечебното заведение.