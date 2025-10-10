ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Газът на "Газов хъб Балкан" е 61 лв. на мегаватчас...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21471386 www.24chasa.bg

На втория ден: Протестът в УМБАЛ "Пловдив" спихна, 50–ина излязоха да бранят стария шеф (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1448
Значително по–малко персонал излезе на втория ден от протеста да брани досегашния директор на УМБАЛ "Пловдив" доктор Динчо Генев. Снимка: Мая Вакрилова
  • Новият директор д–р Йовко Червенков няма опит, той ще полага само подписи, а други ще управляват втората по големина болница, изтъкват недоволните
  • Да, д–р Динчо Генев стопи дълговете и закупи апаратура, но допусна изтичане на лекари, казват неутрални медици

Наполовина по–малко лекари, сестри и санитари излязоха днес на втория пореден протест пред УМБАЛ "Пловдив" да бранят досегашния шеф д–р Динчо Генев. Те наброяваха около 50–ина души.

Както съобщихме, след проведен конкурс за поста е избран 38–годишният ортопед д–р Йовко Червенков, който е работил в Пазарджик. Той е племенник на депутата от ГЕРБ и бивш шеф на болницата в Асеновград д–р Иван Червенков.

"Как този млад колега с толкова малко опит ще управлява втората по големина болница в Пловдив с 900 души персонал", попита д-р Трендафила Тошева, завеждащ отделението по рехабилитация. Други изразяват съмнения за нередности в проведения конкурс за избора на д–р Йовко Червенков. Дни наред той мълчи не отговаря на обажданията, за да чуем неговата позиция.

Д–р Йовко Червенков е на 38 години, работил е в болницата в Пазарджик, баща му завежда АГ–то в Асеновград, а майка му ръководи болничната аптека на УМБАЛ "Свети Георги". Той е племенник на депутата доктор Иван Червенков. Снимка: ФБ
Д–р Йовко Червенков е на 38 години, работил е в болницата в Пазарджик, баща му завежда АГ–то в Асеновград, а майка му ръководи болничната аптека на УМБАЛ "Свети Георги". Той е племенник на депутата доктор Иван Червенков. Снимка: ФБ

"Заставаме зад доктор Генев", каза д-р Рашкова, която работи в болницата от 25 години. Някои се заканиха денонощно да протестират.

"Д–р Генев ликвидира всички задължения на болницата. Заплатите се изплащат редовно, дори по-рано от обичайното. При него имаме добри възнаграждения и бонуси", обясняват подкрепящите го.

Медици, които бяха на работните си места, коментираха, че не всички лекари и служители на болницата застават зад протеста. "Негодуват 50 – 100 души, а болницата наброява 900", посочиха те. Някои не крият, че подкрепят новоизбрания директор. "Той е млад, ерудиран, човечен, с добро отношение към хората и професионалист. Ще даде нова визия на болницата. Протестират тези, без да го познават. Не искат да се доверят на младите лекари. Да, заплатите са повишени, но с малко. Например сестринските скочиха от от 1500 на 1650", посочиха хора от "другата страна".

"Как този млад колега с толкова малко опит ще управлява втората по големина болница в Пловдив с 900 души персонал", попита д-р Трендафила Тошева.
"Как този млад колега с толкова малко опит ще управлява втората по големина болница в Пловдив с 900 души персонал", попита д-р Трендафила Тошева. Снимка: Мая Вакрилова

Има и неутрални, които обясняват, че Динчо Генев е накупил много апаратура за болницата, но като управленец е загубил част от лекарите. Много изтъкнати специалисти са напуснали лечебното заведение.

"Явно приоритетите му са били други. Да, стопанисваше добре здравното заведение. Факт е, че лечебницата няма никакви задължения за разлика от друга голяма болница в Пловдив", посочват те.

По думите им новоизбраният директор д–р Йовко Червенков е избран след намеса на високопоставени хора в здравните среди.

Притесненията на част от персонала са, че новият директор е поставен, за да полага подписи, а други да управляват лечебното заведение.

"Кога е натрупал опит като лекар и управленец? Може да е добро момче, но притесненията са повече от предимствата", изтъкват защитниците на д–р Генев. Те питат какви са причините да бъде махнат сегашният шеф, довел УМБАЛ "Пловдив" до нула задължения и оборудване с най–модерна апаратура. Има опасения, че втората по големи болница може да бъде забатачена, за да бъде приватизирана евентуално.

Персоналът е пуснал втора подписка до Министерството на здравеопазването, в която настоява досегашният директор Динчо Генев да остане на поста.
Персоналът е пуснал втора подписка до Министерството на здравеопазването, в която настоява досегашният директор Динчо Генев да остане на поста. Снимка: Мая Вакрилова
Медици, които бяха на работните си места, коментираха, че не всички лекари и служители на болницата застават зад протеста.
Медици, които бяха на работните си места, коментираха, че не всички лекари и служители на болницата застават зад протеста. Снимка: Мая Вакрилова

Значително по–малко персонал излезе на втория ден от протеста да брани досегашния директор на УМБАЛ "Пловдив" доктор Динчо Генев.
Д–р Йовко Червенков е на 38 години, работил е в болницата в Пазарджик, баща му завежда АГ–то в Асеновград, а майка му ръководи болничната аптека на УМБАЛ "Свети Георги". Той е племенник на депутата доктор Иван Червенков. Снимка: ФБ
"Как този млад колега с толкова малко опит ще управлява втората по големина болница в Пловдив с 900 души персонал", попита д-р Трендафила Тошева.
Персоналът е пуснал втора подписка до Министерството на здравеопазването, в която настоява досегашният директор Динчо Генев да остане на поста.
Медици, които бяха на работните си места, коментираха, че не всички лекари и служители на болницата застават зад протеста.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)