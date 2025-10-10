ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Конституцията казва, че личният живот е неприкосновен, трябват условия това да се спазва

Росен Желязков Снимка: Министерски съвет

Премиерът Росен Желязков коментира в Хасково, че според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва. Коментарът е по повод предложените от "Има такъв народ" промени в Наказателния кодекс, с които да се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие.

По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание, допълни министър-председателят, цитиран от БТА.

 Желязков и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен участват в откриването реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система „Тракиец" в Хасково.

Мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание. Когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото, а за разкриване на данни от личния живот, каза още премиерът.

