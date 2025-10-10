Надежда Бобчева: Разпитът в прокуратурата не беше за настоящата криза с боклука

"Бях предупредена да не споделям информация от целта на сегашното посещение в прокуратурата. Единствено мога да кажа, че не е свързано с настоящата ситуация с кризата с боклука в София. В РИОСВ и РЗИ бяха направени 17 проверки в последната година и половина. Това е непрекъснат контрол. Съвпадението със сегашната ситуация не е окей. Общински съветници ми се похвалиха, че са подали сигнали за РИОСВ. Сред тях е Антон Хекимян от ГЕРБ. Предполагам, че заради него са ме викнали на разпит".

Това каза зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева, която тази сутрин беше привикана на разпит в прокуратурата.

В четвъртък там бе и шефът на завода за отпадъци Николай Савов.

След срещата си със следователите в четвъртък Савов уточни, че тя е била във връзка с образувано досъдебно производство по една от 15-те проверки на РИОСВ през миналата година.

На влизане Бобчева не пожела да коментира случилото се, само уточни, че е привикана за пръв път в прокуратурата. "Имам своите подозрения защо ще ме разпитват, но не знам. Ще говоря като свърши разпитът", обяви тя пред Нова тв.

На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин" и „Красно село". Там ще присъстват и служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.