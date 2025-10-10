ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" отрече за преговори с араби за...

Двама петричани са в ареста за нива с канабис край Симитли

Тони Маскръчка

1004
Открита нива с канабис. СНИМКА: Архив, МВР

Двама мъже от Петрич са задържани за нива с канабис. В четвъртък в землището на с. Мечкул, общ. Симитли,  полицейски служители на Второ РУ-Благоевград са открили засадени около 140 тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис с общо тегло около 80 килограма.

Задържани са двама мъже на 21 и 40 години от гр. Петрич, чиято съпричастност е в процес на установяване. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Открита нива с канабис. СНИМКА: Архив, МВР

