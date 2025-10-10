АПС са против закриването на антикорупционната комисия

Категорично против закриването на антикорупционната комисия (КПК) се обявиха от АПС. По-рано днес ПП-ДБ обявиха, че събират подписи за отстраняването на Антон Славчев, който я оглавява, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази готовност както за закриването й, така и за махането на шефа й.

"Ако се закрие, къде отива тя - в Сметната палата. Кой е председател на Сметната палата - г-н Димитър Главчев. Кой е г-н Главчев - много добре знаете. Т.е. от трън, та на глог", коментира в кулоарите на НС зам.-шефът на парламентарната група Танер Али.

Формацията иска да запази и парите по плана за възстановяване, както и да не се плащат неустойки за "около 60 млн. евро" ако България закрие комисията.

„Нашето предложение може би ще бъде тя да бъде независим орган, с експерти, избрани на конкурсен принцип, които ще бъдат от ЕС като орган, който ще ги изпитва тези кандидати, които ще членуват в КПК. Това не е външна намеса, ние сме в ЕС", уточни той. Трябвало да се потърси най-добрия вариант за независимост на КПК. Всички пострадахме от нея, добави Али.

АПС коментираха и закона на ИТН, който предвижда затвор за разпространяване на лична информация, но за който Борисов обяви, че ще бъде оттеглен. „Те се определят като журналисти (депутатите от ИТН - б.р.) , а в един момент се обръщат срещу своите колеги. Естествено, трябва да има разумен принцип, и журналистическа култура, да има там между колеги добро поведение", заяви Али. На напомняне, че медиите имат етичен кодекс, той отбеляза, че заради него "който има проблем с журналистите, има си съд и правсъдна система".