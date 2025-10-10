Мъж и две момчета хванати в сушилня с канабис

Мъж и две момчета са задържани в Петрич за канабис. Полицейски служители на РУ-Петрич са задържали 45-годишен мъж от града и двама негови съграждани, единият от които на 18 години, а другият непълнолетен.

В следобедните часове в четвъртък те били установени в таванско помещение на постройка в гр. Петрич, където органите на реда окрили закачена да се суши зелена тревиста маса, реагираща положително на канабис с общо тегло около 490 грама. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.