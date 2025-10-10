ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" отрече за преговори с араби за...

Двама мъже са арестувани за побои над жените си

Тони Маскръчка

1108
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Двама мъже са задържани за домашно насилие в Пиринско. 30-годишна жена от петричкото село Ръждак е подала сигнал около 04:56 часа в четвъртък, че са й нанесени удари с ръка по тялото от 33-годишен мъж от гр. Сандански, с когото живее на семейни начала. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 00:45 часа в четвъртък пък 28-годишна жена от с. Рилци е съобщила в Първо РУ-Благоевград, че 37-годишният мъж с когото живее на семейни начала й е нанесъл удари с ръка в областта на главата. Благоевградчанинът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

