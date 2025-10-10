Ремонтират пространството около Медицинския център в Белово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стълбите пред центъра, по които ежедневно преминават граждани и гости на Белово, ползващи услугите на Медицинския център, общопрактикуващите лекари, „Спешна помощ" и аптеката, от години бяха в лошо състояние и дори опасни за ползване.

Сега разрушените стъпала ще бъдат изградени наново, ще се ремонтира тротоарът и ще бъде обновено уличното осветление в района. Това съобщиха от общината в Белово.

Преди около седмица бе положен захранващият кабел за новите помещения на „Спешна медицинска помощ – Белово".

Новите помещения са обособени по проект на Министерството на здравеопазването, но поради пропуск в проекта спешните медици бяха принудени да работят в неподходящи условия повече от две години. Благодарение на настойчивата намеса на кмета на община Белово инж. Стойко Стефанов и доброто сътрудничество със здравното министерство проблемът вече е решен!

С обновеното пространство и осигуреното захранване се очаква в най-скоро време новият спешен център да отвори врати и да предостави още по-добри условия за помощ на всички жители на общината.