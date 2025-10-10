ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" отрече за преговори с араби за...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21471631 www.24chasa.bg

Ремонтират пространството около Медицинския център в Белово

Диана Варникова

908
Сградата на Медицинския център в град Белово

Стълбите пред центъра, по които ежедневно преминават граждани и гости на Белово, ползващи услугите на Медицинския център, общопрактикуващите лекари, „Спешна помощ" и аптеката, от години бяха в лошо състояние и дори опасни за ползване.

Сега разрушените стъпала ще бъдат изградени наново, ще се ремонтира тротоарът и ще бъде обновено уличното осветление в района. Това съобщиха от общината в Белово.

Преди около седмица бе положен захранващият кабел за новите помещения на „Спешна медицинска помощ – Белово".

Новите помещения са обособени по проект на Министерството на здравеопазването, но поради пропуск в проекта спешните медици бяха принудени да работят в неподходящи условия повече от две години. Благодарение на настойчивата намеса на кмета на община Белово  инж. Стойко Стефанов и доброто сътрудничество със здравното министерство проблемът вече е решен!

С обновеното пространство и осигуреното захранване се очаква в най-скоро време новият спешен център да отвори врати и да предостави още по-добри условия за помощ на всички жители на общината.

Сградата на Медицинския център в град Белово
Сградата на Медицинския център в град Белово
Сградата на Медицинския център в град Белово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание