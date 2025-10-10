ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" отрече за преговори с араби за...

Осъдиха 75-годишен, заканил се три пъти да убие жена си

Тони Маскръчка

Съдебната палата в Кюстендил.

Районен съд Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, по отношение на обвиняем, който се призна за виновен, за закани за убийство към съпругата му, в условията на домашно насилие. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия.

С. М., на 75 години, неосъждан, се признава за виновен в това, че за времето от 11.06.2025 г. до 22.06.2025 г., в село в Община Кюстендил, в условията на продължавано престъпление с три деяния, се е заканил на съпругата си с убийство, като тези заканвания са могли да възбудят основателен страх за осъществяването им и деянията са осъществени в условията на домашно насилие.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

