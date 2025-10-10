Министър Тахов: Ваксината е последният елемент, който държавата да предложи срещу шарката



Ваксинацията е последният елемент, който държавата би трябвало да предложи в ситуацията с шарката по дребните преживни животни, каза министърът на земеделието Георги Тахов в Хасково. Той участва в откриването на реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система "Тракиец" в града, съобщи БТА.

Анализирахме изцяло бранша и той в по-голямата си част не иска ваксинация, каза министърът. На база анализи в началото на следващата седмица ще обявим експертното ни решение, добави той.

Министърът каза, че на среща в Народното събрание с всички политически партии, подкрепящи правителството, ги е запознал със ситуацията с шарката по дребните преживни животни.

Шест земеделски организации излизат днес на протест в София под надслов "В защита и подкрепа на българското производство!". Целта е да поискаме прозрачност, справедливи и работещи правила, премахване на дискриминационни механизми в подпомагането и гаранции за свободен пазар и продоволствена сигурност, пише в съобщение на организаторите на протеста, цитира БТА.